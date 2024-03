An alle Reliability-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Reliability":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Reliability-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 12, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 23,53 im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Die Gesamtbewertung nach dem RSI ergibt daher ein "Gut"-Rating für Reliability.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso veränderte sich die Stimmung in diesem Zeitraum kaum, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 USD für den Schlusskurs der Reliability-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,095 USD, was einem Unterschied von +90 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Reliability-Aktie auch hier jeweils ein "Gut"-Rating erhält. Somit erhält Reliability insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen zur Reliability-Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Reliability, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".