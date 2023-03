An alle Qualtrics International Registered (A)-Anleger!

Per 28.03.2023, 03:25 Uhr wird für die Aktie Qualtrics der Kurs von 17.69 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Software und Dienstleistungen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Qualtrics auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Qualtrics-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Qualtrics-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 20,92 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,27 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (17,69 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Qualtrics somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Qualtrics-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 12,6 USD. Der letzte Schlusskurs (17,69 USD) weicht somit +40,4 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (15,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,6 Prozent Abweichung). Die Qualtrics-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Qualtrics-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Qualtrics lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Qualtrics in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".