An alle Privia Health-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Privia Health als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Privia Health-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 73,33 und ein Wert für den RSI25 von 57,17. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die langfristige Diskussion über Privia Health eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 4-mal eine "Gut"-Einschätzung, 1-mal eine "Neutral"-Einschätzung und 0-mal eine "Schlecht"-Einschätzung für die Privia Health abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Die durchschnittliche Empfehlung für Privia Health aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 29,21 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 24,67 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen in den letzten Wochen überwiegend positiv sind. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Privia Health bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.