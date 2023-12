An alle Plug Power-Anleger!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand auch die Aktie von Plug Power im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Plug Power. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich das Sentiment und der Buzz rund um Plug Power anhand der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Plug Power in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Plug Power führt bei einem Niveau von 43,32 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,22 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie der Plug Power von Analysten insgesamt mit 7 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Plug Power vor. Das Kursziel für die Aktie der Plug Power liegt im Mittel bei 18,22 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 345,53 Prozent bedeutet und mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Plug Power insgesamt die Einschätzung "Gut".