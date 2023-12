An alle Plug Power-Anleger!

Die technische Analyse der Plug Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 8,51 USD liegt, was einer Abweichung von -48,18 Prozent entspricht. Dies resultiert in einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 5,19 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs von 4,41 USD, was eine Abweichung von -15,03 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Handelstage für die Plug Power-Aktie ergibt jeweils ein "Neutral"-Rating. Der RSI von 36 für die letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 41,7 ebenfalls auf ein neutrales Rating hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Plug Power eine "Neutral"-Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung deuten auf ein neutrales Rating hin.

Analysten bewerten die Plug Power-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 18,22 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 313,2 Prozent und entspricht somit einer "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält die Plug Power-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und der Analysteneinschätzungen insgesamt eine "Gut"-Bewertung.