An alle Plains All American Pipeline-Anleger!

Die Aktie der Plains All American Pipeline weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,23 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,11 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende aufgrund einer Differenz von 16,89 Prozentpunkten.

Die Anleger-Stimmung bei Plains All American Pipeline ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Plains All American Pipeline bei 11,83, was unter dem Branchendurchschnitt von 27,51 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung als unterbewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Plains All American Pipeline als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.