An alle Pingdingshan Tianan Coal Mining-Anleger!

Der Aktienkurs von Pingdingshan Tianan Coal Mining hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor eine Überperformance von 25,82 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -3 Prozent, was bedeutet, dass Pingdingshan Tianan Coal Mining deutlich über diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 18,97 überverkauft ist, was als positives Signal interpretiert wird. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein neutraler Wert von 50, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des RSI mit "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt eine Abweichung von +25,44 Prozent, wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von +5,16 Prozent eine positive Entwicklung, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Aktie eher unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pingdingshan Tianan Coal Mining in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Aktie von Pingdingshan Tianan Coal Mining gemäß der verschiedenen Analysen eine positive Performance, was zu überwiegend guten Bewertungen führt.