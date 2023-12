An alle Pharmather Holdings-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Die Analyse von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten von Pharmather haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen rund um Pharmather diskutiert wurden, größtenteils positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Pharmather derzeit bei 0,285 CAD, was +78,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +103,57 Prozent, was zu der Einstufung "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Für Pharmather wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Pharmather als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pharmather-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 13,04, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 14,58, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.