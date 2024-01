An alle Petershill Partners-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers bestimmt. Der RSI der letzten 7 Tage für Petershill-Aktie beträgt aktuell 73, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und wird als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Petershill-Aktie aktuell bei 158,7 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand vom aktuellen Aktienkurs von 162,4 GBP zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +5,89 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Petershill eingestellt waren, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Petershill-Aktie ist ebenfalls positiv, mit 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 52,86 Prozent hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse führt.