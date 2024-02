An alle Pernod-Ricard-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

Die technische Analyse der Pernod Ricard-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 178,63 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 154,85 EUR beträgt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -13,31 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 154,03 EUR, was einem Abstand von +0,53 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Pernod Ricard-Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität verzeichnete. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Pernod Ricard-Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,02 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Getränke" weist einen Wert von 0 auf. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Pernod Ricard besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Überwiegend neutral waren die Anleger an einem Tag, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.