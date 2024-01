An alle Paypoint-Anleger!

Die Aktie von Paypoint wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,09 bewertet, was 41 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 20,56. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Diskussionen über die Aktie von Paypoint sind mittelmäßig aktiv, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Paypoint in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 9,89 Prozent erzielt, was 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Paypoint mit einer Ausschüttung von 7,23 % über dem Branchendurchschnitt von 6,04 %. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung und einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt zeigt die Aktie von Paypoint gute Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine starke Entwicklung hinweist.