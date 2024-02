An alle Payoneer Global-Anleger!

Die technische Analyse der Payoneer Global-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 5,33 USD, was einer Entfernung von +0,95 Prozent vom GD200 (5,28 USD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 5 USD. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +6,6 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Payoneer Global als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Payoneer Global-Aktie ist positiv. Die Bewertungen zeigen 5 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Einschätzungen. Im zurückliegenden Monat wurden 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Empfehlungen ausgesprochen, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut"-Titel bestätigt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 8,75 USD, was auf eine mögliche Performance von 64,17 Prozent hindeutet und die Gesamteinschätzung als "Gut" bestätigt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Payoneer Global-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, weshalb die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Aktie der Payoneer Global als Neutral-Titel. Der RSI7-Wert liegt bei 28,57 und erhält eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert bei 37,56 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength-Index als "Gut" bewertet.