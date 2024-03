An alle Park Ohio-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Park-ohio beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 57 haben, als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Park-ohio investieren, bei einer Dividendenrendite von 2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche einen geringeren Ertrag in Höhe von 15,28 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Park-ohio in den letzten 12 Monaten eine Performance von 104,19 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt um 51,57 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +52,62 Prozent im Branchenvergleich für Park-ohio. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 42,94 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Park-ohio um 61,25 Prozent über diesem Durchschnittswert. Als Ergebnis dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Park-ohio-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,08 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 27,66 USD lag, was einer Abweichung von +25,27 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (25,24 USD) weicht mit einem Wert von 27,66 USD um +9,59 Prozent ab. Somit wird die Park-ohio-Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Park-ohio-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien eine positive Bewertung, basierend auf fundamentaler Analyse, Dividendenrendite, Branchenvergleich und technischer Analyse.