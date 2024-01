An alle Pagero AB-Anleger!

Die Aktie von Pagero hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 18,2 SEK erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 36 SEK, was einer Steigerung von 97,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 25,5 SEK liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pagero-Aktie also eine "Gut"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger im Internet wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Pagero bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt aktuell bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine Überverkauft-Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs daher ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Pagero-Aktie.

Die Interaktionen und Diskussionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Pagero diskutiert wurde. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und an insgesamt zwei Tagen zeigten sich die Anleger neutral eingestellt. Aktuell dominieren ebenfalls positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Pagero somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.