An alle Osmotica-Anleger!

Der Aktienkurs von Rvl verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -73,79 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 25,34 Prozent, was bedeutet, dass Rvl im Branchenvergleich um -99,12 Prozent unterperformt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 17,16 Prozent im letzten Jahr, wobei Rvl um 90,95 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Rvl ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Rvl als überverkauft betrachtet werden, da der RSI bei 19,94 liegt. Daher erhält Rvl in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI-Wert von 50 für Rvl, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält Rvl daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Rvl in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Rvl abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,00429 USD eine potenzielle Steigerung um 116450,12 Prozent bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Rvl-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.