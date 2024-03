An alle Oshkosh-Anleger!

In den letzten 12 Monaten erzielte Oshkosh eine Performance von 40,26 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -310,37 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 213,28 Prozent, und Oshkosh blieb mit 173,02 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurück. Aufgrund dieser Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleichen erhält Oshkosh in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Oshkosh besonders positiv diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Oshkosh liegt bei 20,17 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist Oshkosh als weder überkauft noch überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oshkosh damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oshkosh beträgt 12, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 40 eine Unterbewertung bedeutet. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.