An alle Novanta-Anleger!

Für die Aktie Novanta aus dem Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 21.09.2023, 07:41 Uhr, ein Kurs von 146.56 USD geführt.

Novanta haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Novanta investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 726,03 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Novanta erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 10,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 23,64 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,66 Prozent im Branchenvergleich für Novanta bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,32 Prozent im letzten Jahr. Novanta lag 10,66 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Novanta im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Novanta. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

