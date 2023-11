An alle Northern Star Resources-Anleger!

Die aktuelle Anlegerstimmung und Meinungen zu Northern Star wurden in den sozialen Medien intensiv diskutiert. In den vergangenen Wochen überwogen dabei die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Infolgedessen wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, da die positiven und negativen Einschätzungen sich die Waage halten.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,59 Prozent, was 4,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,83 Prozent in der Metalle und Bergbau-Branche liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Northern Star eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt derzeit bei 22,54, was 54 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 49. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Northern Star-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 12 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 12,67 AUD lag, was einer positiven Abweichung von +5,58 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage lag bei 11,44 AUD, und der letzte Schlusskurs übertraf diesen um +10,75 Prozent. Daher erhält die Northern Star-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend zeigt die Anlegerstimmung eine neutrale Einschätzung, die Dividendenrendite wird als schlecht bewertet, das KGV deutet auf eine unterbewertete Aktie hin, und die technische Analyse ergibt ein positives Rating für die Northern Star-Aktie.