An alle Nordic Waterproofing Holding AB-Anleger!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt für die Nordic Waterproofing-Aktie ein "Neutral"-Rating. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Diskussionsintensität zeigte keine signifikanten Veränderungen im Vergleich zu anderen Zeiträumen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nordic Waterproofing zeigt der RSI7 einen Wert von 21,43 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nordic Waterproofing-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls positive Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine geringfügige Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nordic Waterproofing auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Zusätzlich zu den oben genannten Analysen ergibt sich daher insgesamt eine neutrale bis positive Einschätzung für die Nordic Waterproofing-Aktie.