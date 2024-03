An alle Nippon Tel&tel-Anleger!

Die technische Analyse von Nippon Telegraph & Telephone zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 180,6 JPY liegt, was einer Entfernung von +4,71 Prozent vom GD200 (172,47 JPY) entspricht. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 182,23 JPY, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,89 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Nippon Telegraph & Telephone als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren positive Einschätzungen und Stimmungen rund um Nippon Telegraph & Telephone. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als "Gut" angemessen bewertet.

Im Branchenvergleich hat Nippon Telegraph & Telephone in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,35 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +13,22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Aktie mit 21,17 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Nippon Telegraph & Telephone ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,22 auf, was 55 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu der Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.