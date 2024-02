An alle Nbtm New Materials-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Nbtm New Materials. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 25,27 Punkte, was darauf hinweist, dass Nbtm New Materials derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Nbtm New Materials weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Nbtm New Materials bei 14,08 CNH, was einer Entfernung von +30,86 Prozent vom GD200 (10,76 CNH) entspricht und daher ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 13,14 CNH auf, was einem Abstand von +7,15 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Nbtm New Materials war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Nbtm New Materials im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von 12,69 Prozent mehr als 26 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,37 Prozent aufweist, liegt Nbtm New Materials mit 26,06 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.