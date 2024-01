An alle Natera-Anleger!

Der Aktienkurs von Natera verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,94 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor eine Überperformance von 31 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologieunternehmen beträgt 20,14 Prozent, wobei Natera aktuell um 35,79 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Natera ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Biotechnologiebranche um 90 Prozent niedriger ist. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage der fundamentalen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Es gab jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Analysten bewerten die Natera-Aktie derzeit überwiegend positiv, mit 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristige Analysen ergaben ebenfalls mehrheitlich positive Einschätzungen, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 66,56 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,63 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Natera eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.