An alle Namoi Cotton Co-Operative-Anleger!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Namoi Cotton derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,41 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,475 AUD) um +15,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,4 AUD führt zu einer Einstufung als "Gut", da hier eine Abweichung von +18,75 Prozent vorliegt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen wurde ein grünes Stimmungsbarometer verzeichnet, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Namoi Cotton gesprochen. Aufgrund dieser Faktoren bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Namoi Cotton liegt bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 21 und wird als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält diese Kategorie also ebenfalls die Bewertung "Gut".

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Namoi Cotton ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Namoi Cotton zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse und das Anleger-Sentiment die Namoi Cotton-Aktie aktuell als "Gut" einstufen, während der langfristige Stimmungsbild eher als "Schlecht" bewertet wird.