An alle Monster Beverage-Anleger!

Bei Monster Beverage hat sich in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage in Richtung Negativ bemerkbar gemacht. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der registrierten negativen Auffälligkeiten bewerten wir dieses Kriterium als "Schlecht". In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl von Beiträgen konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was wir als "Neutral" bewerten. Zusammenfassend erhält Monster Beverage in dieser Hinsicht also eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Monster Beverage ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 11,46 Punkten, was darauf hinweist, dass Monster Beverage überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 33,82, was bedeutet, dass Monster Beverage hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Monster Beverage-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt die Analystenbewertung für Monster Beverage ein "Gut", da 14 Kaufempfehlungen, 5 Neutralbewertungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Monster Beverage aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (2 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung, 0 Verkaufsempfehlungen). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Monster Beverage liegt bei 66,56 USD. Da der Kurs zuletzt bei 59,1 USD notierte, bedeutet dies eine erwartete Kursentwicklung von 12,62 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten zu der Gesamtbewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Monster Beverage im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben (0 Schlecht, 7 Gut). Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Gut".