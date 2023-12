An alle Modine Manufacturing-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Modine Manufacturing einen RSI-Wert von 23,31 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Gut". Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs (GD200) verläuft die Modine Manufacturing derzeit positiv, da der Kurs der Aktie (60,45 USD) um +62,85 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 48,52 USD um +24,59 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie in beiden Fällen die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Modine Manufacturing eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist dagegen kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für die Aktie in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte die Modine Manufacturing in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +191,28 Prozent in der "Automatische Komponenten"-Branche und von 188,56 Prozent im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Somit erhält die Aktie in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.