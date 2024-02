An alle Micron-Anleger!

Der Aktienkurs von Micron verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 71,92 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" ein Unterschied von 510,43 Prozent unter dem Durchschnitt von 582,35 Prozent darstellt. Die jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt bei 3910,02 Prozent, wobei Micron derzeit 3838,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an zehn Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen zeigten jedoch in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führte.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Micron-Aktie als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +22,01 Prozent Entfernung vom GD200 (70,88 USD) liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 82,08 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +5,36 Prozent beträgt.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Micron bei 39,24, was unter dem Branchendurchschnitt von 71,07 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

