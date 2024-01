An alle Meta Platforms-Anleger!

Die Analyse von Meta Platforms zeigt, dass in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung und im Buzz in der Internet-Kommunikation zu verzeichnen sind. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung verliehen. Allerdings gab es eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 34-mal eine "Gut"-Einschätzung, 5-mal eine "Neutral"-Einschätzung und 1-mal eine "Schlecht"-Bewertung für Meta Platforms vergeben. Dies führt langfristig zu einer institutionellen Einschätzung von "Gut". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Bezogen auf den aktuellen Kurs von 367,46 USD erwarten die Analysten jedoch eine Entwicklung von -18,25 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Meta Platforms-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 294,03 USD liegt. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 339,07 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für Meta Platforms eine "Gut"-Bewertung, da der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Meta Platforms eine positive Bewertung in der Analyse.