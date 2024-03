An alle Meta-Anleger!

Die Meta Platforms-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 30 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung von Analysten erhalten. Basierend darauf ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im Vergleich zum mittleren Kursziel von 442,76 USD liegt der letzte Schlusskurs bei 491,83 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -9,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Analysten von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Meta Platforms-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 340,38 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 491,83 USD bedeutet eine positive Abweichung von 44,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 437,71 USD liegt mit einer Abweichung von +12,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bezüglich Meta Platforms waren. Aufgrund dessen wird der Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentbarometer zugewiesen.

Die Analyse des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Meta Platforms-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.