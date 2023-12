An alle Marks and Spencer-Anleger!

Per 05.12.2023, 00:25 Uhr wird für die Aktie Marks & Spencer am Heimatmarkt London der Kurs von 252.57 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Kaufhäuser".

Unser Analystenteam hat Marks & Spencer auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Marks & Spencer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 197,3 GBP mit dem aktuellen Kurs (254,4 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +28,94 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (233,31 GBP) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,04 Prozent), somit erhält die Marks & Spencer-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel, 3,67). Die Marks & Spencer-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Marks & Spencer-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Marks & Spencer-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 242,86 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -4,54 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (254,4 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Marks & Spencer somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

