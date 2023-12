An alle Manulife FinancialPref M-Anleger!

Die technische Analyse der Manulife-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,53 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,95 CAD weicht somit um +13,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,92 CAD) liegt mit einem Abweichung von +11,69 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Manulife-Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral" bewertet. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Die durchschnittliche Beurteilung aus jüngeren Reports ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (0 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht), wobei die Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 30 CAD erwarten. Die daraus resultierende Erwartung von 3,63 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die Dividende weist Manulife derzeit eine Dividendenrendite von 5,86 Prozent auf, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,99 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Manulife-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Manulife mit einer Rendite von 18,09 Prozent mehr als 11 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur "Versicherung"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 16,12 Prozent kommt, liegt Manulife mit 1,97 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.