An alle Magnolia Oil, Gas-Anleger!

Der Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Magnolia Oil & Gas liegt bei 24,55 und erhält daher eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 beläuft sich auf 42,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 8,41 und liegt damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 27. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Magnolia Oil & Gas aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung zu Magnolia Oil & Gas war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität zur Aktie von Magnolia Oil & Gas eine erhöhte Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Damit erhält Magnolia Oil & Gas insgesamt eine "Gut"-Einstufung.