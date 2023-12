An alle Longmaster Information and-Anleger!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Guiyang Longmaster Information & beträgt das aktuelle KGV 83. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitstechnologie", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, ist Guiyang Longmaster Information & aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Guiyang Longmaster Information & war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab sieben positive und vier negative Tage, und zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Guiyang Longmaster Information & daher eine "Gut"-Einschätzung.

Wenn wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen über einen längeren Zeitraum betrachten, zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verlief in diesem Zeitraum kaum und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Guiyang Longmaster Information & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +58,03 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Gesundheitstechnologie"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance um 51,88 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Guiyang Longmaster Information & in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.