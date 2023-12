An alle LeonardoADR-Anleger!

Die Leonardo Spa-Aktie zeigt in der technischen Analyse eine positive Entwicklung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,705 EUR, was einem Unterschied von +19,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (12,35 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 14,24 EUR, liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von +3,27 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Leonardo Spa-Aktie ist ebenfalls positiv. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Leonardo Spa bei 10 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" ist die Aktie weder unter- noch überbewertet. Die Redaktion gibt daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,69 Prozent, was eine Outperformance von +29,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 29,69 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.