An alle Leidos-Anleger!

In den letzten vier Wochen konnte bei Leidos eine positive Veränderung der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass in letzter Zeit vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Leidos daher ein Rating von "Gut" auf dieser Stufe.

Aus technischer Sicht ist die Aktie der Leidos derzeit mit einem Kurs von 121,5 USD um +10,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +25,72 Prozent liegt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Leidos-Aktie mit 4,77 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie", die bei -1,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Bei einer Dividendenrendite von 1,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen in Höhe von 5,12 Prozent fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus. Daher ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".