An alle Koninklijke Vopak-Anleger!

Die technische Analyse der Koninklijke Vopak-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 31,95 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 30,42 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+15,06 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Koninklijke Vopak-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) klassifiziert die Aktie als Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 12,3 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 25,4, was zu einer "Gut"-Einstufung für beide Zeiträume führt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Koninklijke Vopak eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Gesichtspunkte beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Koninklijke Vopak 23, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weder eine Über- noch eine Unterbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.