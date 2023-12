An alle Koninklijke Philips-Anleger!

Die aktuelle Bewertung der Koninklijke Philips-Aktie basierend auf fundamentalen Kriterien zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,2, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen neutralen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Koninklijke Philips-Aktie der letzten 200 Handelstage um 12,11 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +11,05 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Koninklijke Philips-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 21,87, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,82 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.