An alle Kirkland's-Anleger!

Das Unternehmen Kirkland's weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,08 im Bereich "Spezialität Einzelhandel" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt die Langzeitbeobachtung, dass die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Kirkland's daher als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Kirkland's mit einer Rendite von -0,88 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite mit 5,23 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Kirkland's insgesamt eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Gut", bestehend aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Basierend auf einer Kursprognose von 7 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 123,64 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Kirkland's also eine positive Bewertung.