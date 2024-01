An alle Kinnevik Investment ABr. B-Anleger!

In den letzten Wochen wurde bei Kinnevik eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, in denen die Masse der Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Kinnevik daher in diesem Bereich eine insgesamt "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Kinnevik-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 129,17 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 103,2 SEK um -20,11 Prozent darunter und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (101,7 SEK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,47 Prozent) und erhält somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Kinnevik-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kinnevik, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume. Der RSI7 liegt bei 67,46 Punkten und der RSI25 bei 43,45 Punkten, was darauf hinweist, dass Kinnevik weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen deutlich positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Kinnevik bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

