An alle Keppel-Anleger!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Keppel-Aktie ist in den sozialen Medien besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurde an drei Tagen überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag war die Stimmung größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Keppel-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben sowohl "Gut"- als auch "Schlecht"-Signale, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Keppel liegt auf 7-Tage-Basis bei 25,93 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Keppel-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Keppel-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 55,3 Prozent erzielt, was 61,04 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -6,16 Prozent, wobei Keppel aktuell 61,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um die Keppel-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Keppel in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".