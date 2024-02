An alle Kelly Partners Holdings-Anleger!

Die technische Analyse der Aktie von Kelly zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie (5,77 AUD) liegt um +23,03 Prozent über dem GD200, der bei 4,69 AUD liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein positiver Wert, mit einem GD50 von 5,28 AUD und einer Abweichung von +9,28 Prozent. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kelly liegt bei 51,81, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit grünen Werten an sieben Tagen und neutralen Werten an zwei Tagen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie von Kelly.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie von Kelly, sowohl in technischer Hinsicht als auch im Anleger-Sentiment.