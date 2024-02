Klaria Pharma Holding AB Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Klaria Pharma-Aktie zeigt einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 52,48 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 0,493 SEK um 6,98 Prozent unter dem GD200 von 0,53 SEK liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Klaria Pharma-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI, der Stimmung und der technischen Analyse.