An alle Johnson Service-Anleger!

Die Johnson Service-Aktie wird in Bezug auf verschiedene Bewertungskriterien analysiert. In Bezug auf die Dividende von 1,36 % wird das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies mit 11,82 % niedriger bewertet. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem aktuellen Wert von 17,26 liegt das KGV von Johnson Service 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse bezieht sich auf trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 119,93 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 133,4 GBP liegt. Dies deutet auf eine Abweichung von +11,23 Prozent hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringfügige Abweichung von +1,19 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Johnson Service auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In den vergangenen Tagen und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Johnson Service verstärkt diskutiert.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Johnson Service-Aktie sowohl in Bezug auf die Dividende, die fundamentale Analyse, die technische Analyse, als auch das Anleger-Sentiment.