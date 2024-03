An alle Intesa Sanpaolo SPA-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Intesa Sanpaolo Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält Intesa Sanpaolo Spa eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 11 aus, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 13,34, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +26,25 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem aktuellen Kurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Intesa Sanpaolo Spa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 48,01 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Bewertung für Intesa Sanpaolo Spa, basierend auf verschiedenen Analysemethoden.