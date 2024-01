An alle Interpublic of-Anleger!

Die Aktie der Interpublic Of Cos wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Aktuelle Berichte zeigen jedoch ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) für das Interpublic Of Cos-Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 40,4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,72 Prozent darstellt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer positiven Stimmungsänderung für die Aktie geführt, obwohl die Diskussionstätigkeit als unterdurchschnittlich bewertet wird. Das langfristige Stimmungsbild wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert liegt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurden die Aktien von Interpublic Of Cos überwiegend positiv in sozialen Medien bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 2 negative Signale herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.