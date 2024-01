An alle Inozyme Pharma Inc-Anleger!

Die Aktie der Inozyme Pharma wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv und keine neutral oder negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15 USD, was einer Erwartung von 259,71 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 4,17 USD, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Inozyme Pharma derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs bei 4,79 USD liegt und der aktuelle Kurs der Aktie (4,17 USD) um -12,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnittskurs von 3,6 USD, was einer Abweichung von +15,83 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Inozyme Pharma zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,44 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,7) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Inozyme Pharma beobachtet, was zu einer "Gut"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass sie unterm Strich als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Aktie der Inozyme Pharma auf Basis der Analysteneinschätzung, der technischen Analyse, des Relative Strength Index und des Sentiments als "Gut" bewertet, mit einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien.