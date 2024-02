An alle Ingredion-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ingredion neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ingredion-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,63, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,22, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength Index.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) wird Ingredion als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,04, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,5 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Ingredion gemischt sind. In den letzten zwei Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen. In den vergangenen Tagen wurden hingegen überwiegend negative Themen angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Auffassung, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ingredion eine Dividendenrendite von 2,86 % aus, was 1,3 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,15 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenerträge.