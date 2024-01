An alle Immofinanz-Anleger!

Die Immofinanz-Aktie wird derzeit anhand verschiedener trendfolgender Indikatoren bewertet. Zunächst wird der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der aktuell bei 17,35 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,95 EUR deutet auf eine Abweichung von +20,75 Prozent im Vergleich hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 19,39 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine positive Abweichung von +8,05 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Immofinanz-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

Eine weitere Bewertungskategorie ist das Sentiment und Buzz, das die Kommunikation im Internet berücksichtigt. Die Diskussionsintensität bei Immofinanz ändert sich stark, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für Immofinanz einen Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 21 auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Immofinanz in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt grundsätzlich positive Einstellungen gegenüber Immofinanz. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls überwiegend positiv. Die Stimmungsanalyse und die Häufung der Kaufsignale führen zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Immofinanz von der Redaktion auf Basis verschiedener Indikatoren ein "Gut"-Rating.