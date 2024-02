An alle Immersion-Anleger!

Die Aktie von Immersion hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Mit einem Kurs von 8,21 USD liegt sie aktuell 19,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen ist die Aktie mit einer Distanz von +18,81 Prozent zum GD200 gut positioniert. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Immersion derzeit bei 2,61 Prozent, was 11295,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 13,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Immersion-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Immersion also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Immersion aktuell 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.