An alle ING Groep-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle der Ing Groep wird der RSI sowohl kurzfristig (7 Tage) als auch etwas längerfristig (25 Tage) bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 10,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Ing Groep-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 15,81 an, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Die Gesamtbewertung für diesen Punkt unserer Analyse ergibt daher eine "Gut"-Bewertung für die Ing Groep.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ing Groep derzeit bei 12,33 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 13,624 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,49 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein positives Signal, da der GD50 derzeit bei 12,59 EUR liegt, was einer Differenz von +8,21 Prozent entspricht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Ing Groep, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Ing Groep von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. In den vergangenen Tagen hingegen überwogen überwiegend positive Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung, obwohl die Redaktion auch ein "Gut"-Signal herausgefiltert hat und daher eine entsprechende Empfehlung für die Ing Groep ausspricht.