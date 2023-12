An alle IMI-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "IMI":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven bei Imi festgestellt werden. Dies wird durch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien deutlich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 17, was bedeutet, dass die Börse 17,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Imi zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung, da der durchschnittliche Wert in der Maschinenbranche momentan bei 35 liegt.

Die Analysten haben insgesamt 3 Bewertungen für die Imi-Aktie abgegeben, von denen alle 3 als "Gut" eingestuft wurden. Die durchschnittliche Empfehlung für Imi aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel von 1906,67 GBP ergibt ein Aufwärtspotenzial von 12,82 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1690 GBP. Somit erhält Imi auch in diesem Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ist die Imi mit einem Kurs von 1690 GBP inzwischen +8,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +8,43 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.